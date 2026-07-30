Pot od Gorice do Budimpešte bodo opravili s kočijo

Ni dolgo od tega, ko so se po naših cestah še vozili na kočijah. Danes jih vidimo le še redko, vendar nekateri še vedno skrbno ohranjajo ljubezen do konjskih vpreg. Takšni so tudi člani društva Associazione Friulana Appassionati Carrozze. Poleg skupnega »konjička« jih povezuje tudi posebno zanimanje za srednjeevropski prostor ter obdobje habsburške monarhije oziroma Avstro-Ogrske. Letos so se odločili za poseben podvig. S kočijo bodo prepotovali približno 600 kilometrov dolgo pot od Gorice prek Ljubljane in Celja do Budimpešte. Na pot se bodo odpravili jutri s Trga Evrope/Transalpine, kjer bo med 10. in 11. uro potekala slovesnost, ob 11. uri pa bodo krenili po »stari cesti« proti Ljubljani, mimo Ajdovščine in Logatca.

Največja težava so ceste

Za takšno pustolovščino ni dovolj le dobra volja, poudarja lastnik kočije in predsednik društva Bruno Cotic iz Sovodenj. »Potovati danes s kočijo in konji zahteva dolgotrajne priprave, saj je vožnja po številnih cestah prepovedana. Poleg tega je treba vnaprej poiskati primerne prenočitvene postaje, kjer lahko sprejmejo tudi konje,« je povedal za Primorski dnevnik. Na videz romantično potovanje je v resnici natančno načrtovana logistična operacija. Na poti bo sodelovala ena kočija, na katero bodo vpregli dva konja naenkrat, skupno pa jih bo spremljalo osem konjev. Konjski par bodo menjavali vsakih trideset kilometrov. V spremljevalnih vozilih bodo prevažali sveže pare konj, tako da živali ne bodo preobremenjene. Celotna pot bo razdeljena na približno 300 kilometrov po Sloveniji in prav toliko po Madžarski, prenočevali pa bodo na turističnih kmetijah in drugih krajih, kjer lahko ustrezno poskrbijo za konje.

Priprave na pot so trajale skoraj leto dni, nam je zaupal sogovornik. Največ časa ni vzelo načrtovanje same trase, temveč iskanje cest, po katerih je vožnja s kočijo dovoljena. Zaradi številnih prepovedi so morali organizatorji večkrat spremeniti prvotno zamišljeno pot in poiskati primerne obvoze. Posebno zahtevno je bilo načrtovanje odsekov ob Blatnem jezeru, kjer je poleti tudi zaradi turistične gneče precej prometnih omejitev.