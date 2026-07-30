Ob sežigalnici zagorele bale odpadkov

Gasilci iz Trsta in Milj so včeraj pozno zvečer, okoli 23.30, posredovali v Ulici Errera, kjer je zagorelo ob sežigalnici odpadkov, v podjetju Calcina, ki se ukvarja z recikliranjem papirja. Vnelo se je nekaj bal odpadkov. Požar sta z gasilnim aparatom prva poskušala pogasiti zaposlena, zaradi vdihavanja dima so jima pomagali reševalci službe 118. Gasilci so na kraj prihiteli z avtocisterno in avtolestvijo. Na delu so bili do 3. ure. Na kraju so posredovali tudi policisti, vzroki požara niso znani.