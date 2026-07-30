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Požar

Ob sežigalnici zagorele bale odpadkov

Gasilci so včeraj pozno zvečer posredovali v Ulici Errera, dva zaposlena sta se zastrupila z dimom

Spletno uredništvo |
Trst |
30. jul. 2026 | 10:59
    Ob sežigalnici zagorele bale odpadkov
    Do požara je prišlo v podjetju za recikliranje papirnatih odpadkov Calcina( Gasilci )
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Gasilci iz Trsta in Milj so včeraj pozno zvečer, okoli 23.30, posredovali v Ulici Errera, kjer je zagorelo ob sežigalnici odpadkov, v podjetju Calcina, ki se ukvarja z recikliranjem papirja. Vnelo se je nekaj bal odpadkov. Požar sta z gasilnim aparatom prva poskušala pogasiti zaposlena, zaradi vdihavanja dima so jima pomagali reševalci službe 118. Gasilci so na kraj prihiteli z avtocisterno in avtolestvijo. Na delu so bili do 3. ure. Na kraju so posredovali tudi policisti, vzroki požara niso znani.

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