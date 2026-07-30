Manetti bros v Trstu posnela še zadnje kadre serije L’Ombra

Po prvem tednu snemanja, ki je potekalo februarja med Predelom (»virtualno Rusijo«) in Trstom, se je produkcijska ekipa nove televizijske serije L’Ombra, za režijo katere stoji italijanska filmska dvojica Manetti bros oz. brata Antonio in Marco Manetti, vrnila v mesto, da bi zaključila snemanje še zadnjih prizorov. Petdnevno snemanje se drevi zaključuje, smo izvedeli na včerajšnjem srečanju v Hiši filma na nabrežju, kjer sta režiserja s Chiaro Valenti Omero od FVG Filmcommission Promoturismo FVG predstavila novo kriminalno komedijo, ki se dogaja v glavnem v Milanu.

Brata Manetti, ki sodita med najbolj prepoznavne avtorje sodobnega italijanskega filma (njihovi so npr. filmska trilogija Diabolik, muzikal Ammore e malavita ali televizijska serija L’ispettore Coliandro), sta včeraj potrdila, da ju na Trst veže poseben »ljubezenski odnos«. Tu sta že posnela Diabolika, prihodnje leto pa imata pri nas kar dva snemalna projekta.

»Prvič snemava tako serijo, ki v desetih epizodah po 50 minut pripoveduje eno samo zgodbo,« je po neprespani noči zaupal Marco. Naporno je bilo, hkrati pa izjemno, je priznal. »Te dni smo namreč snemali nočne prizore v Grljanu. Pred tem smo bili na letališču v Ronkah, na pokriti tržnici in na tržnici s sadjem in zelenjavo,« je povedal in potrdil izjemno raznolikost pokrajine in arhitekture.

O seriji nista želela režiserja in hkrati avtorja scenarija razkriti preveč. L’Ombra pripoveduje zgodbo o maščevalki Bianci, mladem dekletu, ki se ponoči potika po ulicah Milana in se bori proti kriminalu, in za katero nihče ne ve, kdo je. Igra jo mlada Bianca Panconi, »ki se je izkazala kot izjemno vestna in resna«. Ob njej nastopa priznani Luigi Lo Cascio v vlogi Giuseppeja Vitalija, lenega policista, ki komaj čaka upokojitev, a mora proti svoji volji nadzorovati mesto ...