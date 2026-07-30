Najprej povabilo, nato prošnja, naj ne pride

Pred nekaj tedni vabilo k sodelovanju na dogodku, kjer je tekla beseda o življenju v Terski dolini, potem pa, na dan samega dogodka, kjer bi morala spregovoriti o delovanju Centra za kulturne raziskave in Etnografskega muzeja v Bardu, obvestilo, da na srečanju ne bo mogla nastopiti. Zakaj? Zaradi »politične nekompatibilnosti«. Žal ne gre za opis nečesa, kar bi se dogajalo pred pol stoletja, temveč trpko doživetje Luise Cher izpred nekaj dni.

Niz dogodkov, tako ali drugače povezanih z reko Ter, je organiziral furlansko-ladinski inštitut (Institut Ladin Furlan pre Checo Placerean) s finančnimi sredstvi Dežele FJK in pokroviteljstvom krajevnih občin, med temi Občine Bardo, ter Deželne agencije za furlanski jezik (ARLeF). Cher, družbena in kulturna delavka iz Terske doline, je bila o preklicu povabila za sodelovanje obveščena le par ur pred dogodkom Cjant a la Tor, ki se je v občinskem centru Lemgo v Teru odvil minulo soboto. »Poklicala me je moderatorka dogodka in mi sporočila, da je organizator preklical povabilo k sodelovanju zaradi politične nekompatibilnosti. Vprašala sem jo za pojasnila, a odgovorila je, da so tako odločili pri furlansko-ladinskem inštitutu,« je povedala Cher.

Zatem je Luisa Cher poklicala predsednika omenjenega inštituta, poimenovanega po duhovniku Francescu Placereaniju, da bi zadevi prišla do dna. Prav predsednik furlansko-ladinskega inštituta je namreč Luisi Cher predlagal sodelovanje pri enem od trinajstih dogodkov, posvečenih oživljenju ob reki Ter. Toda namesto pojasnil je sledila celo prošnja, naj sploh ne pride na kraj dogodka, da ne bi povzročala nevšečnosti. Sogovornik ji je dejal, da želi projekt trinajstih dogodkov izpeljati do konca in da bo čas za pogovore o tem »kasneje«.

Toda Luisa Cher se je odločila, da ne bo molčala. Ne želi, da zadeva mine neopaženo. »Če mine preveč časa, se potem nihče več ne spomni za to, kar je bilo,« je dejala včeraj. Trditve o neskladnosti s političnimi stališči je ne prepričajo, saj pravi, da nikoli ni bila aktivna v politiki, je pač kulturna delavka. Cher sklepa, da je želja po tem, da ona ne bi spregovorila, prišla z Občine Bardo, v lasti katere je dvorana, kjer se je dogodek odvijal.

Znano je, da barski župan Mauro Pinosa ne skriva svojih protislovenskih stališč, o tem smo že večkrat poročali tudi v Primorskem dnevniku. »Če Center za kulturne raziskave, ki mu predsedujem, zaprosi za uporabo ene od dveh občinskih dvoran, prošnjo vedno zavrnejo,« je dejala Luisa Cher, ki jo je po cenzuri poklicalo več zaskrbljenih ljudi. Dosedanje sodelovanje s furlanskimi društvi je bilo brez vsakršnih težav in Cher je prepričana, da bo še naprej tako. »Za odločitev občine pa lahko rečem samo, da spominja na vzdušje mračnih let, ki se je očitno vrnilo v naše kraje. A to nikakor ne pomaga rasti in razvoju skupnosti v Terski dolini,« je komentirala Cher, ki še naprej trdno verjame v nujnost grajenja odnosov.