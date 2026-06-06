Kajzer in Tajani za krepitev sodelovanja

Novi slovenski zunanji minister Tone Kajzer se je v petek, 5. junija, pogovarjal po telefonu z italijanskim kolegom Antoniom Tajanijem, pri čemer sta se oba na kratko dotaknila aktualnih in mednarodnih tem, ki jih bo kmalu obravnaval Svet za zunanje zadeve Evropske unije, je slovensko zunanje ministrstvo sporočilo na omrežju X. Pri tem sta potrdila zavezanost krepitvi dvostranskega in še posebej čezmejnega sodelovanja ter izpostavila pomen obeh manjšin pri ustvarjanju sinergij, vezano na gospodarsko in investicijsko ter znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama. Ministra sta se tudi dogovorila za skorajšnje bilateralno srečanje.

Sicer je novi slovenski zunanji minister po prisegi v Državnem zboru 4. junija dejal, da se namerava najprej pogovoriti s kolegi iz sosednjih držav, drugače pa je po poročanju Slovenske tiskovne agencije isti večer po telefonu govoril z izraelskim zunanjim ministrom Gideonom Sarom. Med predstavitvijo v parlamentu je Kajzer med prioritetami izpostavil krepitev vloge Slovenije v EU in zvezi Nato, krepitev gospodarske diplomacije, podporo širitvi EU z državami Zahodnega Balkana, odnose s sosedami in regionalno sodelovanje v srednji Evropi ter okrepitev sodelovanja z ZDA.