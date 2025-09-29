Kako lahko zaščitimo naše srce

Ob današnjem svetovnem dnevu srca pod geslom Vsak utrip šteje strokovnjaki opozarjajo na dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni. Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije Matija Cevc je poudaril, da je naše srce občutljiv organ, ki se odziva na vsakdanje obremenitve. Naše srce v povprečju naredi 100.000 utripov na dan in zagotavlja, da so vsi deli in organi telesa primerno oskrbljeni.

Najpogostejši dejavniki tveganja so dolgotrajni stres, pomanjkanje počitka, nezdrav način življenja, povišan krvni tlak, debelost in sladkorna bolezen. Cevc je dodal, da je rešitev enostavna, a zahteva zdrav način življenja. Redna fizična aktivnost, uravnotežena prehrana, obvladovanje stresa in dober spanec preprečujejo tveganje, saj lahko kar 80 odstotkov prezgodnjih smrti zaradi srčno-žilnih bolezni preprečimo.