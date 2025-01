Kako sobivati s šakali, volkovi in drugimi velikimi zvermi

Izboljšati sobivanje med ljudmi in velikimi zvermi, kot so volkovi, risi, medvedi in šakali, ter okrepiti varstvo teh živali s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti v naravnem okolju. To je cilj mednarodnega projekta, ki ga pod vodstvom Univerze v Vidmu sooblikuje deset partnerskih ustanov iz Hrvaške, Srbije, Albanije, Črne gore, Severne Makedonije, Grčije in Slovenije, katere predstavnika sta Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Lovska zveza Slovenije.

Dejavnosti projekta se bodo osredotočile na območja severovzhodnih Alp, Dinarskega gorovja in Pindskega gorstva na meji med Grčijo in Albanijo, kjer po ocenah strokovnjakov živi več kot 4000 volkov in medvedov ter več kot 200 risov. Zaradi vse pogostejših stikov med ljudmi in velikimi zvermi pa prihaja do številnih težav. Cilj projektnih aktivnosti je zato zmanjšati morebitne težave z že uveljavljenimi in tudi inovativnimi pristopi.

Projekt 4PETHABECO e je uradno začel septembra in bo trajal do konca avgusta leta 2027. Vreden je slabih 1,7 milijona evrov, financira pa ga program čezmejnega sodelovanja Interreg IPA Adrion. Vsi partnerji bodo v največji možni meri spodbujali lokalne skupnosti, še zlasti pa kmete, rejce in lovce, k aktivnemu sodelovanju pri načrtovanju in izvedbi različnih ukrepov za zaščito tako ljudi kot živali. Videmska ekipa raziskovalcev bo tudi razvijala eksperimentalne metode monitoriranja živali (denimo prek telemetrije, ki omogoča brezžični prenos podatkov), sočasno bo oblikovala še predloge za vzpostavitev optimalnih zelenih infrastrukturnih rešitev, kot so zeleni mostovi in podhodi za divjad na prometno bolj obremenjenih območjih.