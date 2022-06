Kakovost življenja v Trstu in Gorici dobra

Italijanski finančni dnevnik Il Sole 24 Ore je včeraj objavil lestvico kakovosti življenja v različnih mestih, ki so jih oblikovali glede na storitve za tri starostne skupine – otroke, mlade in starejše. Med prvimi mesti za različne indikatorje (za vsako starostno skupino so jih vzeli v poštev dvanajst, podatke pa so črpali pri različnih virih: Istat, Miur, Študijski center Tagliacarne, Iqvia) je mogoče opaziti tako Trst kot Gorico, medtem ko preostalih dveh glavnih mest nekdanjih pokrajin v FJK, Vidma in Pordenon, praviloma ni opaziti na prvih stopničkah.

V GORICI NAJVEČ PARKOV Z IGRALI

Na splošni lestvici kakovosti življenja otrok se je na prvo mesto uvrstila Aosta, Videm je peti, Gorica petnajsta, Trst je pristal na 28. mestu, Pordenon pa na 54. mestu. Kar se tiče urejenih zelenih površin, opremljenih z igrali, je Gorica na prvem mestu s 314,7 m² za vsakega otroka do 14. leta starosti. Na področju jaslične ponudbe je Trst prvi v Italiji z 59,27 mesti na vsakih 100 otrok do 2. leta starosti, kar sicer ne velja za slovenske otroke, saj je zanje, kot je bilo pred časom slišati v tržaškem občinskem svetu, odločno premalo mest.

Najvišje stopničke na lestvici kakovosti življenja za mlade zasedajo mesta v Emiliji - Romanji: prva je Piacenza, sledita Ferrara in Ravenna. V FJK se je v tej starostni skupini glede na skupno število doseženih točk za posamezne parametre, pri katerih so upoštevali od števila barov in diskotek mimo povprečne najemnine do povprečne starosti ob porodu, najbolje odrezala Gorica, ki je pristala na 12. mestu, Pordenon je devetnajsti, Trst 25., najslabše pa se mladim očitno godi v Vidmu, ki je zasedel borno 93. mesto (vseh ocenjenih mest je 107).