Kakovost zraka najboljša v gorah in ob morju

Kdor živi v vzhodnem delu Furlanije - Julijske krajine ter ob morski obali ali v gorah, diha boljši zrak kot prebivalci ali pač tisti, ki veliko časa prebijejo v nižini ali vzdolž meje s sosednjim Venetom, kaže letno poročilo o kakovosti zraka, ki ga je Deželna agencija za varstvo okolja (Arpa) objavila včeraj, ko je v javnost prišlo tudi poročilo nacionalnega sistema za zaščito okolja (SNPA), ki analizira kakovost zraka v obdobju med letoma 2013 in 2022.

V naši deželi agencija Arpa na skoraj celotnem deželnem ozemlju beleži precejšnjo skladnost z zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi: koncentracija ozona, dušikovega dioksida in benzo(a)pirena se je rahlo izboljšala, dnevna mejna vrednost trdih delcev pa je bila v minulem letu prekoračena samo enkrat, sporoča Arpa FJK.

Meritve trdih delcev (PM) so v lanskem letu pokazale nekoliko višjo raven od tiste v letu 2022, kar je povezano tudi z vremenskimi okoliščinami, ki so bile v letu 2023 bolj neugodne kot v letu pred tem, izpostavljajo pri okoljski agenciji. V vsakem primeru pa so letne povprečne vrednosti na vseh merilnih postajah v skladu z zakonsko predpisanimi stopnjami. Maksimalno dovoljeno število prekoračitev dnevnih omejitev (35 v enem letu) so zabeležili le merilniki v Brugneri pri Pordenonu, kjer so meritve 46 dni v letu 2023 presegale mejne vrednosti.

Kar zadeva trde delce PM 2,5, ostaja stanje, zabeleženo v lanskem letu, v skladu s tistim iz preteklih let, saj pri nobeni merilni postaji v FJK ni bila presežena letna omejitev 20 mikrogramov na kubični meter.

