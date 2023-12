Kam s Primorskim dnevnikom v letu 2024?

V jutrišnjem Primorskem dnevniku bomo objavili opise potovanj Primorskega dnevnika, ki jih s turistično agencijo Aurora viaggi organiziramo v letu 2024.

Od 4. do 18. aprila bo možno obiskati New York, od 18. do 22. aprila bo na vrsti Turin. Potovanje na Dansko bo potekalo med 9. in 17. junijem. Jeseni bo na vrsti še potovanje v Egipt, točneje v Kairo, križarjenje po Nilu in Aleksandrijo (od 26. septembra do 4. oktobra). Zadnje pa bo na vrsti križarjenje z ladjo MSC Divina po Sredozemlju in obisk Lizbone.