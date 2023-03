Karabinjerji aretirali moškega v Gradcu

Karabinjerji iz Vidma so v sklopu mednarodnega sodelovanja varnostnih organov v avstrijskem Gradcu na podlagi evropske tiralice aretirali 30-letnega iraškega državljana zaradi spodbujanja nezakonitega priseljavanja. Svoje rojake in kurdske državljane iz Slovaške je preko Avstrije prevažal v Italijo, pri čemer jih je v nečloveških razmerah natrpal v tovorni del kombija. Kljub visokim poletnim temperaturam so se morali dalj časa skrivati v vozilu – v enem primeru pa jih je bilo kar 30 -, in to brez kakršnegakoli prezračevanja prostorov, na razpolago pa niso imeli niti hrane in pijače. Policisti so moškega prepeljali v videmski zapor.