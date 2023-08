Karnijo prešla močnejša nevihta

V Karniji je v popoldanskih urah nastala močnejša vročinska nevihta, ki se je od severa spuščala proti jugu. V Plodnu je skupno padlo več kot 25 litrov dežja na kvadratni meter, od katerih 20 litrov v le slabi pol uri. Ozračje se je ohladilo za skoraj 10 stopinj Celzija. Ob 17. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila le 18 stopinj Celzija, še ob 16. uri pa je bilo 27,6 stopinje Celzija.

Ostanki nevihtnih oblakov se pomikajo proti jugu in so že dosegli tudi Tržaško in Goriško. Povečini so že oslabeli. Razen nekoliko povečane oblačnosti zato ni pričakovati, razen morebitnih krajevnih izjem, omembe vrednih padavin. Le ponekod bo morda padla kakšna kaplja dežja.

Tudi v prihodnjih dneh bo povečini sončno in zelo vroče, do vremenske spremembe pa bo prišlo od nedelje, ko se bodo zlasti proti večeru in v noči na ponedeljek začele pojavljati prve padavine in nevihte, ki se bodo nato nadaljevale v ponedeljek. Od ponedeljka bo občutno hladneje.