Kdor na silvestrovo ni želel voziti, ni mogel računati na avtobus

Javni potniški promet je v Furlaniji - Julijski krajini na silvestrovo v večernih urah miroval, prav tako je bilo po polnoči. Uro po polnoči je bilo mogoče na avtobusni postaji v mestnem središču Trsta, kjer je potekalo osrednje novoletno praznovanje v deželi, videti večjo skupino mladih, ki so zaman čakali na avtobus. Deželno javno prevozno podjetje TPL FVG je sicer o tem, da v noči na novoletni dan ne bo avtobusov, uporabnike pravočasno obvestilo z objavo na spletni strani. Za vsako izmed štirih pokrajin je podrobno navedeno, do katere ure so zagotovljene povezave.

Ne gre sicer za novost, saj je bilo tako tudi v minulih letih. Na spletni strani družbe TPL FVG, kjer na vprašanja v zvezi s povezavami na silvestrovo niso želeli odgovarjati, je navedeno, da bodo v prazničnem času mestne in primestne storitve javnega prevoza TPL FVG in z njim povezanih podjetij podvržene nekaterim spremembam, s katerimi želijo omogočati, da bi osebje praznični čas lahko preživljalo z družinami, kar je nedvomno argument, ki mu težko lahko oporekamo. Legitimno pa se je vprašati, ali ne bi bilo primerno razmisliti o možnosti zagotovitve nočnih povezav, vsaj tistih z ustaljenimi nočnimi linijami, tudi v »najdaljši noči v letu«, kot se v slovenščini rado reče silvestrovemu, ker je najbrž ravno v tej noči največ ljudi ne le budnih, marveč tudi dolgo v noč rajajočih.