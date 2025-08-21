Kdor namerava obiskati Bohinjsko jezero v družbi psa, naj bo previden. K temu pozivajo tudi oblasti, saj je po kopanju v jezeru prišlo do novega primera pogina psa, potem ko sta dva poginila v začetku poletja. Zaradi tega so naročili forenzično obdukcijo psa, da bi razjasnili vzrok pogina, ljudem pa medtem priporočajo, naj se do razjasnitve okoliščin izogibajo zadrževanju psov na lokacijah, kjer so zaznali goščo oziroma stoječe vode. Kopanje psov na območju kopalnih voda v Bohinjskem jezeru je sicer od leta 2012 prepovedano, pse pa je treba imeti ves čas na povodcu.

O še enem poginu psa po kopanju v jezeru je opozorilo Društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka. Petmesečni mladič je poginil le malo po tem, ko se je z lastniki v nedeljo dopoldne zadrževal v in ob vodi v Ukancu. Da bi ugotovili, kaj je razlog pogina in ali je smrti botrovala cianobakterija v jezeru, bo izvedena forenzična obdukcija.