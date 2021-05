Kitajski rover začel raziskovanje Marsa

Kitajski rover Zhurong je danes začel raziskovati Mars, so zapisali na njegovem uradnem Twitter profilu. Tako je Kitajska postala šele druga država po ZDA, ki je poslala in upravljala svoj rover po Rdečem planetu. »Zdaj sem dobesedno na površju Marsa,« so zapisali na Zhurongovem Twitterju. S pristajalnega modula je zapeljal ob 4.40 po srednjeevropskem času. Dodali so, da bo prvi sveženj znanstvenih podatkov zbran še ta mesec. Objavili so tudi posnetek, na katerem je videti, kako je zapeljal z modula.