Klavir je poln sanj

V italijanski jezik je prelil Prešernove Poezije, v slovenščino pa, nazadnje, verze italijanskega kantavtorja Giorgia Gabra. Miran Košuta je mnogostranska osebnost. Tržaški slovenist, literarni zgodovinar – njegov avtorski opus obsega dela v slovenščini in italijanščini –, izredni profesor in predstojnik stolice slovenskega jezika in književnosti na Univerzi v Trstu, je obenem glasbenik. Mnogi pa se ga tudi spominjajo kot sodelavca popularne oddaje TV Poper.

Katera je vaša največja odlika?

Morda meniti, da nimam odlik ...

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Poštenost, doslednost, prijaznost.

Katera je vaša največja šibkost?

Oh, preveč jih je, da bi med njimi izbral kraljico!

Kaj najraje počenjate?

Uživam poletje pod borovci dalmatinske obale ...

Česa vas je najbolj strah?

Trpljenja in odvisnosti od drugih pred smrtjo.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Takó kot sem jo pred časom sežel v nek svoj epigram: »Sreča je le hip brezvetrja v orkanu življenja.«

Kako pa največjo nesrečo?

Če v orkanu življenja ne doživiš niti tega hipa ...

Ko bi lahko bil kdo drug, bi bil ...

Miran Košuta košarkar.

Kje bi najraje živeli, če ne bi živeli v Trstu?

V Križu, na številki 25 b ...

Katera je vaša najljubša barva?

Turkizna.

Katera je vaša najljubša roža?

Šmarnica.

Kaj pa žival?

Merjasec ... če je predelan v pršut ali salamo!

Kdo je vaš najljubši pisatelj oz. pisateljica?

Ni jih malo: Drago Jančar, Alojz Rebula, Marko Sosič, Italo Calvino, Jorge Luis Borges in še in še ...

Kdo je vaš najljubši pesnik oz. pesnica?

Srečko Prešeren oziroma France Kosovel ...

Kaj pa najljubši fikcijski junak ali junakinja?

Niham med Levstikovim Martinom Krpanom, Novecentom iz Tornatorejeve Legende o pianistu na oceanu in mojstrom Yodo iz Lucasove Vojne zvezd.

Katera je vaša najljubša knjiga?

Khalil Gibran: Prerok. No, ena izmed ...

Vaš najljubši glasbenik ali glasbenica oz. bend?

Neobstoječi trio: Ryuichi Sakamoto (skladatelj), Alessandro Carbonare (klarinet), Stefano Bollani (klavir).

Vaša najljubša likovna umetnina?

Ali lahko izbiram med oljem Alberta Sirka Jadrnice se vračajo, Černigojevo jedkanico s portretom Srečka Kosovela in grafiko, ki mi jo je v kras duše in dnevne sobe poklonil leta 1984 Klavdij Palčič?

Katerega živečega moškega najbolj občudujete in zakaj?

Nisem ravno nagnjen k občudovanju in mitiziranju ...

Katero žensko iz preteklosti najbolj občudujete in zakaj?

Velja, kar zgoraj ... A če bi že moral poimensko uperiti kazalec, bi ga najbrž v katero izmed bork za ženske pravice. Saj so bile, denimo, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Margherita Hack, Pavlina Doljak, Zofka Kveder ali Marica Nadlišek borke za svobodo vseh nas!

Katero zgodovinsko osebnost najbolj prezirate?

Uh, preveč jih je: od Judeža Iškariota do Mussolinija, Stalina, Hitlerja, Globočnika, slovenskih domobrancev ...

Če bi lahko sedli v časovni stroj, v katero zgodovinsko obdobje bi se najprej odpeljali? Zakaj? V leto 5960. Ker rad zrem naprej.

Kam bi, če bi mogli, odpotovali jutri zjutraj?

Preden izgine pod vodno gladino zaradi našega zverinskega ravnanja z naravo in planetom, bi rad obiskal Maldivsko otočje.

Kaj najbolj sovražite in zakaj?

Konformizem. Brezbrižni, prilagodljivi pristanek na danost mrzim, ker je zanikanje svobodne subjektivnosti, zato pa predigra diktature, vojn, gorja. Moj pravkaršnji prevajanec Giorgio Gaber je konformista izvrstno portretiral v istoimenski pesmi, češ »da vedno najde pravo stran, ki bolj koristna je ...« Korist, dobiček, profit, ki ga dopušča globalni konformizem, bo človeku usoden.

Kateri talent bi radi imeli?

Tisoč in enega, kolikor je pravljičnih noči ...

Kaj bi spremenili pri svojem videzu?

Ničesar. Saj: »Kdor ne spoštuje se sam, podlaga je tujčevi peti ...«

Katero je vaše sedanje razpoloženje, stanje duha?

Onkraj ...

Kdaj ste zadnjič jokali?

Nedolgo tega, ob glasbi Ennia Morriconeja iz Leonejevega filma Bilo je nekoč v Ameriki.

Kako bi najraje umrli?

Svoboden in ... ne da bi izgubil lastnega človeškega dostojanstva.

Kateri je vaš največji dosežek?

Morda kaka knjiga, kak prevod ... A to naj presodijo drugi.

Kaj dolgujete staršem?

Poštenje, predanost slovenstvu družinske narojenosti, šolsko in glasbeno izobrazbo, trmoglavo vztrajnost in kajpak ... marsikatero fizično potezo.

Kolikokrat ste bili zaljubljeni?

Le parkrat, a vsakič do ušes ...

Komu ali čemu se ne bi za nobeno ceno odrekli?

Svojim idealom. Nepodkupljivi so.

Kaj je najdražje, kar ste kdaj kupili?

Hrbtna masaža. Pa ne zaradi denarja, ampak zaradi neplačljivega časa, ki mi je bil posvečen.

Kateri je vaš najljubši predmet in zakaj?

Klavir. Ker je zame poln sanj. Skoraj tak, kot ga je v Skici na koncertu izportretiral Kosovel: »Ves poln sanj je črni klavir « ...

Kaj nikoli ne manjka v vašem hladilniku?

Fanta.

Kaj storite, preden zaspite?

Berem.

Kaj pa, ko se zbudite?

Berem Primorski.

Kaj vas je izučilo življenje?

Da pestuje vsako življenje kal smrti in vsaka smrt kal življenja ...