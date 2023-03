Kljub obvestilu, da bo prespal v gorah, poklicala na pomoč

Zaskrbljenosti ni mogla potešiti, kljub dejstvu, da jo je zaročenec obvestil, da bo nekaj dni preživel v gorah, kjer je telefonski signal slab. Ker se mladi tržaški planinec, star okrog 30 let, ni javil, je zato vseeno sklenila poklicati na pomoč na interventno telefonsko številko 112 in je včeraj stekla reševalna akcija, ki je trajala od 13.30 do 16. ure. Moški se je odpravil v gore nad Dunjo in Klužami.

Operaterji Soresa so o domnevnem izginotju obvestili gorske reševalce iz Možca, reševalce finančne policije in helikopter civilne zaščite. Eden od reševalcev, ki je bil na helikopterju, je v dolini Cadramazzo zagledal šotor, zato so pristali na bližnjem vrhu Cuel de la Bareta. Peš so nato dosegli območje, kjer so opazili šotor, pri čemer so, ko so bili v bližini, poklicali po imenu mladega planinca. Začuden je stopil iz šotora. Ko je ugotovil, kaj se dogaja, je izrazil obžalovanje in je zavrnil vabilo reševalcev, da bi ga prepeljali v dolino, saj se je dobro počutil in ni zaprosil za reševanje. Nameraval pa je prespati še eno noč v gorah, vrnitev je napovedal za danes. Reševalci so mladeniča opozorili, da se bodo začele pojavljati padavine in so se priporočili, naj ob vrnitvi pokliče finančne policiste in sporoči, da je vse v redu.