Kljub uspešnemu usposabljanju mladih je kadra še vedno premalo

Programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja v deželi Furlaniji - Julijski krajini so učinkoviti. Natančneje analiza uspešnosti programov izobraževanja in usposabljanja kaže, da je 85,2 % dijakov, ki so tečaje ali programe zaključili junija 2021 do decembra naslednjega leta našlo zaposlitev ali mesto za vajeništvo. 11,7 % pa se jih je odločilo za dodatno izobraževanje oziroma vrnitev v šolske klopi. Objavljeni podatki se nanašajo na analizo vzorca 1343 dijakov od 16. do 20. leta starosti, ki so zaključili izobraževalne in poklicne programe, ki jih Dežela FJK financira na področju agroživilstva, kulture (večinoma na področju grafičnega oblikovanja) in informacijske tehnologije, mehanike, osebnih ali komercialnih storitev, turizma in športa.

Omenjeni programi sledijo potrebam trga, zato je zaposlitev na nekaterih področjih mogoč najti v zelo kratkem času. To velja na primer za področja mehanike, gradbeništva, frizerstva, kozmetike in gostinstva. Najbolj uspešni pri iskanju zaposlitve so že nekaj let poklicni kuharji, peki, slaščičarji in sladoledarji, čeprav imajo mladi do 20 leta v naštetih primerih sklenjene pogodbe za določne čas oziroma njihove delovne izkušnje potekajo v obliki vajeništva.

Rezultati deželne analize se v celoti skladajo s podatki o uspešnosti iskanja zaposlitve, ki jo pri svojih tečajnikih opažajo pri socialni zadrugi Ad Formandum. Direktor Alessandro Infanti nam je povedal, da je število dijakov, ki so po zaključku izobraževanja delovno neaktivni blizu nič

Da mladi po usposabljanju kmalu najdejo službo, je zagotovo pohvalno, direktor Ad Formanduma pa iz prve roke dobro ve, da ti pozitivni rezultati še ne rešijo problematiko pomanjkanja kadra v nekaterih panogah. »Drži, da je velika večna po letu in pol zaposlena, vendar ne nujno na področju, na katerem so se izobraževali oziroma v poklicu, za katerega so se usposabljali. Mnogi namreč po nekaj mesecih poiščejo drugo, boljše plačno službo,« je razložil Infanti.

