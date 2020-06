V industrijski coni v Bakaru (Buccari) južno od Reke so neznanci z zelenim sprejem porisali volilni plakat poslanca italijanske narodne skupnosti v hrvaškem saboru Furia Radina, poroča dnevnik La Voce del Popolo. Vandali so narisali skrajno desničarske simbole oz. dva kljukasta križa in ustaški simbol, poleg teh pa še dva penisa. Za istrski dnevnik je Radin vandalsko dejanje komentiral s pripombo, da so sto storili »običajni idioti«.