Kljukasti križ na dvojezičnem spomeniku antifašistom na Reki

Na Reki so se prebivalci četrti Banderovo zbudili z zelo neprijetnim presenečenjem. Opazili so namreč, da je nekdo s kljukastim križem pomazal tamkajšnji dvojezični (v hrvaščini in italijanščini) spomenik antifašistom, ki je postavljen v parku. Posvečen je štirinajstim antifašističnim upornikom, ki so umrli med letoma 1943 in 1945. Policija preiskuje dogodek, ki je med krajevnim prebivalstvom ustvaril veliko nelagodje in išče storilce.

Dogodek je že ostro obsodil nekdanji reški župan, zdaj predsednik združenja borcev in reških antifašistov Vojko Obersnel.