Kmalu razpisa za vrtce in osnovne šole?

V dogovoru s Sindikatom slovenske šole so na deželnem uradu vprašali ministrstvo, da bi se v proračun vključil amandma, ki bi predvideval izjemo za slovenske šole. Amandmaja niso vključili ne v proračun ne v večnamensko uredbo, vsekakor se stvari rešujejo. Beltramejeva je uspela obrazložiti težavo načelniku pristojnega oddelka in zdaj se oblikuje razpis. Pričakovati je, da ga bodo objavili čim prej in da bo tako mogoče opraviti pisno preizkušnjo, ki ne bo potekala po računalniku.

Beltrame opozarja, da je problem nastal s spremembo vladne uredbe št. 73/2021 z dne 25. maja lani (t.i. »Sostegni bis«) v zakon št. 106/2021 z dne 23. julija letos in na koncu še z objavo ministrske odredbe št. 529/2021 z dne 5. novembra lani. Takrat se je na področju razpisov za šolstvo vneslo spremembe, katerih cilj je bil poenostavitev postopkov za izvedbo rednih razpisov za šole z italijanskim učnim jezikom, so pa dejansko oškodovale slovenske šole, saj kandidati nimajo možnosti, da preizkušnjo opravijo po računalniku, kot predvidevajo sprejete obveze.

Razpisa za zaposlitev učnega osebja v otroških vrtcih in osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji - Julijski krajini sta trenutno v fazi oblikovanja in naj bi ju objavili čim prej, tako da bi izbrani šolniki lahko nastopili službo s 1. septembrom 2022. Istega dne naj bi redno delovno razmerje nastopili šolniki, ki so prestali preizkušnjo na izrednem razpisu za poučevanje na nižjih in višjih srednjih šolah. Tako pravi generalna direktorica Deželnega šolskega urada za FJK Daniela Beltrame, kateri je po lastnih besedah uspelo obrazložiti vprašanje razpisa za slovenske šole pristojnemu načelniku oddelka na ministrstvu za šolstvo v Rimu.

Direktorica je spregovorila tudi o izrednem razpisu za učno osebje na nižjih in višjih srednjih šolah, kjer so rezultate pisne preizkušnje objavili decembra lani. Tu je prišlo do zamude, saj bi po besedah Beltramejeve razpis lahko izpeljali že v letu 2020, medtem ko je bilo to storjeno lani. Tako bo tudi v tem primeru šolnike mogoče zaposlovati s 1. septembrom 2022.

Vodja šolskega urada poudarja, da so bile težave rešene kljub inerciji parlamenta pri razumevanju vprašanj in zagovarjanju določil o zaposlovanju. Tu je treba biti zelo pozorni, pravi Beltramejeva, ker če omenjena pravila vplivajo na določila o postopkih za slovenske šole, prihaja do težav, ki jih je treba potem reševati. Direktorica je tudi podala kritično misel na račun predloga o funkcionarju za slovenske šole, ki naj bi imel neposreden stik z ministrstvom za šolstvo, kar je prišlo do izraza v četrtkovem prispevku RAI o težavah slovenskih šol. Predlog je označila za »fantazmagoričnega«: zanjo obstaja tveganje, da so za tem interesi, ki niso splošnega značaja.

Sindikat slovenske šole glede reševanja vprašanja razpisov za vrtce in osnovne šole še ni prejel nobenega uradnega sporočila, čeprav je po neuradni poti izvedel, da se težava rešuje. Rešitev bo prišla po administrativni poti, a če je po eni strani to pozitivno, ostaja na drugi strani še vedno odprto vprašanje trajnega sistema, ki bi preprečil tovrstne nevšečnosti, ki se že večkrat ponavljajo, kar ustvarja dodatne težave, menijo pri SSŠ.