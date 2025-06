Kmalu v obtoku zbirateljski kovanci ob EPK 2025

V Banki Slovenije bodo 2. julija v prodajo in obtok dali zbirateljske kovance ob dogodku Evropska prestolnica kulture (EPK) 2025 Nova Gorica - Gorica. Preostali letošnji numizmatični izdelki - spominski kovanci, izdani ob 100. obletnici rojstva Mikija Mustra, in zbirke kovancev 2025 - bodo medtem na voljo predvidoma novembra.

V Banki Slovenije so sicer tudi letos omogočili vnaprejšnje naročilo numizmatičnih izdelkov za 2025. Kot so sporočili, so prejeli več kot 1000 naročil fizičnih in pravnih oseb. Tem bo prevzem rezerviranih količin prvega dela numizmatičnih izdelkov za 2025 - zbirateljskih kovancev (zlatnikov, srebrnikov in dvokovinskih kovancev za tri evre - omogočen od 2. do vključno 15. na izbranem prodajnem mestu.

Od 2. julija naprej bodo medtem zbirateljski kovanci na voljo tudi v prosti prodaji, kot običajno pri blagajniškem okencu Banke Slovenije, v izbranih poslovalnicah Deželne banke Slovenije ter pri družbi Moro & Kunst.

Preostali letošnji numizmatični izdelki - spominski kovanci, izdani ob 100. obletnici rojstva Mikija Mustra, in zbirke kovancev 2025 - bodo na voljo predvidoma novembra, so še sporočili iz Banke Slovenije.