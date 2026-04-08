Kmalu znana polovica članov paritetnega odbora

Potem ko je preteklega 25. marca svojih sedem članov že izvolil deželni svet Furlanije - Julijske krajine, bo v petek, 10. aprila, vedno v palači deželnega sveta, zasedala skupščina slovensko govorečih izvoljenih predstavnikov, ki bo morala izvoliti tri člane nastajajočega novega Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine na podlagi tretjega člena zaščitnega zakona št. 38⁄2001.

Rok za prijavo kandidatur je stekel 7. aprila ob 17. uri, iz besed deželnega svetnika Marka Pisanija (Slovenska skupnost) pa izhaja, da so se izvoljeni predstavniki zedinili okoli treh kandidatov, po enega iz tržaške, goriške in videmske pokrajine. Imen še niso dali v javnost, to naj bi storili v prihodnjih dneh, vsekakor naj bi bila sad uskladitve predlogov v prvi vrsti med stranko SSk in slovensko komponento Demokratske stranke, medtem ko so določitev kandidata iz videmske pokrajine prepustili dogovoru med izvoljenimi predstavniki na Videmskem.

Znana pa so imena kandidatov, ki sta jih krovni organizaciji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij predlagali deželnemu odborniku Pierpaolu Robertiju v okviru tiste kvote članov paritetnega odbora, ki jih mora imenovati deželna vlada FJK in od katerih morajo štirje biti imenovani na predlog krovnih organizacij. SKGZ predlaga svojega deželnega tajnika Livia Semoliča, ki je doslej že sedel v odboru, in podpredsednico Slovenskega raziskovalnega inštituta Zairo Vidau, ki je novo ime.

SSO pa predlaga svojega predsednika Walterja Bandlja, ki je prav tako doslej že sedel v odboru, in podpredsednico organizacije Marijo Dorotejo Brecelj, ki bo, če bo imenovana, prvič članica paritetnega odbora. Imeni drugih dveh članov, ki bi jih morala imenovati deželna vlada, še nista prišli v javnost. Prav tako svojih članov paritetnega odbora še ni imenovala italijanska državna vlada, ki bi morala po zakonu imenovati štiri člane, od katerih enega iz vrst slovenske narodne skupnosti.