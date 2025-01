Ko je odpeljal, je zaslišal mijavkanje. Avtomobil je ustavil, odprl pokrov in pogledal v motor. V njem je opazil ukleščeno mucko. Poskusil jo je rešiti, kar pa mu ni uspelo. Na pomoč je zato poklical gasilce. Ne ravno običajen dogodek se je danes zjutraj okrog 9. ure pripetil v kraju Sequals na Pordenonskem. Posredovali so gasilci iz Spilimberga. Avtomobil so s hidravličnim orodjem dvignili, nato so pod motorjem odstranili nekaj plastičnih delov in uspeli doseči žival. Mucko so nepoškodovano izročili osebju veterinarske urgence.