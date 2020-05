Ko se je Trst zbudil oblepljen s plakati v spomin na Tita

Bila je nedelja, 4. maja 1980, ko se je v javnosti bliskovito razširila vest, da je umrl Josip Broz Tito. »V Dolini je bila Majenca v polnem teku. Ko je bila vest o Titovi smrti dokončno potrjena, so dekleta in fantje prekinili zabavo in ples,« je Primorski dnevnik poročal v posebni ponedeljkovi izdaji, na izid katere je bil celoten kolektiv – od novinarjev do tiskarjev – pripravljen. »Ko so ljudje slišali, da je umrl predsednik Jugoslavije, so obstali kot poparjeni in skoro nejeverni. Nad ves prireditveni prostor je legla težka in žalostna tišina,« so poročali.

Maršalova smrt je bila do neke mere pričakovana, znano je bilo, da so bile njegove zdravstvene težave zelo hude, januarja istega leta so mu amputirali nogo: po nekaterih vesteh je bil Tito že nekaj dni klinično mrtev, a novice niso sporočili v javnost, dokler ni bilo vse pripravljeno za veličasten pogreb.Ko se je novica razširila, se je v večernih urah kakih sto mladincev in mladink zbralo na tržaškem sedežu Slovenske kulturno-gospodarske zveze, kjer so imeli plakate in vedra z lepilom, kar nakazuje na to, da so bili na akcijo že pripravljeni.

Obstajali sta dve verziji plakata, slovenska in italijanska, bili sta podobno oblikovani. »Tvoja misel, tvoj zgled, tvoja vera v človeka, tvoja prizadevanja za mir in svobodnejši svet živijo v nas, tovariš Tito,« je ob Titovi fotografiji pisalo na slovenskem plakatu, na italijanski različici pa »Onore alla memoria del presidente della RSF di Jugoslavia Josip Broz Tito, combattente contro il fascismo, per la pace, per un rapporto nuovo tra gli uomini, per un mondo più libero.«