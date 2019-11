21-mesečni Kris Zudich iz Kopra, ki ima najhujšo obliko spinalne mišične atrofije, je s starši v ZDA, da bi prejel odrešujoče revolucionarno zdravilo, »težko« 2,23 milijona evrov. Zbrati toliko denarja se je marsikomu zdelo misija nemogoče. A je Larisa Štoka iz društva Palčica Pomagalčica skupaj z dobrodelnimi škratki poskrbela za čudež.

Pognala je kolesje, ki je ljudi dobrega srca prepričalo, da so za malčka donirali kar 3,997.259 evrov. »Ko se povežemo, je vse mogoče. Hvala vsem, ki so nam zaupali in verjeli. Pravljica o Palčici Pomagalčici je postala resničnost,« je Larisa Štoka dejala ob novici, da si je prislužila naziv osebnost Primorske meseca oktobra.

Težko bi našli Slovenca, ki ne bi vedel, kdo je Kris Zudich. Mali mož se je dotaknil in povezal na tisoče src po vsej državi, v njegovo reševanje so se vključili tudi dobrotniki iz tujine. »Morali bi ga videti. S pogledom, z rokicami mi je povedal, da bo živel,« se prvih stikov s Krisom in njegovo družino spominja 48-letna Larisa Štoka, predsednica društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki.

Prav zahvaljujoč društvu, ki je pognalo in vodilo dobrodelno akcijo, se je v pičlih šestih dnevih nabralo dovolj denarja za pregrešno drago gensko terapijo v ZDA. Do danes pa še veliko več, tako da bodo lahko pomagali tudi drugim hudo bolnim krisom.

»Srčnost, iskrenost, nenaučenost Palčice Pomagalčice so prišle v hiše ljudi in jih prepričale, da ji zaupajo,« sogovornica razmišlja o vzrokih za tako množičen odziv javnosti. »Ne gre le za denar. Osrečile so nas tople besede, lepe misli in objemi,« doda. Nemalokrat je bila ganjena do solz ob zavedanju, koliko dobrote je privrelo na dan ob Krisovi zgodbi. Spoštuje pa tudi tiste, ki so ob tem skeptični, saj da že imajo svoje razloge za to. »In prav je, da vsi ne mislimo enako,« je prepričana. »Želela pa bi, da bi si tudi oni kdaj dopustili občutiti srečo, ko deliš in pomagaš.«

Larisa Štoka je že 26 let učiteljica na koprski Osnovni šoli Antona Ukmarja. »Opravljam poklic, ki me osrečuje. Vsak dan, ko vstopim v šolo, mi je še vedno tako lepo kot prvi dan. In prepričana sem, da otroci to čutijo.« Dobrodelno deluje že od malih nog, veter v jadra pa je zajela prav s svojimi učenci, njeni prvi so danes že odrasli. Skupaj so zbirali ali še zbirajo zamaške, higienske pripomočke in star papir, da bi z izkupičkom pomagali bolnim in osrečili otroke iz socialno šibkih družin.

Družina je zanjo največja vrednota. »Starši in brat so mi vedno stali ob strani, spremljajo in podpirajo me tudi ob mojih škratovščinah. Ni mi bilo dano biti mamica, a so mi v veliko veselje mali družinski škrati. Srečo imam tudi, da je partner moja sorodna duša,« je zadovoljna. Rada se sprehaja s psom in bere, se zateče v naravo, kjer je sama s sabo. Obožuje pogovore, srečanja, stike z ljudmi.

Sogovornica tudi skrbi za deklico v projektu Botrstvo. »Sama nikoli nisem bila v situaciji, ko bi potrebovala tovrstno pomoč. Niti nisem nikoli načrtovala dobrodelnega društva. Zgodilo se je kar samo od sebe,« pravi. Tudi po uspehu zgodbe o zbiranju denarja za Krisa in veliki medijski pozornosti se bodo v društvu »trudili, da bi ostali majhni in srčni«, želi si, »da bi ohranili pristnost in čutnost«. Zaradi vseh otrok, ki resnično potrebujejo denar, da izboljšajo svoje zdravje ali celo ohranijo življenje. »Jaz pa sem Larisa in bom ostala Larisa. Larisa, ki verjame v otroke, v dragocene trenutke, tople poglede in iskrene nasmehe, ki bogatijo življenje. Ko se angažiram za druge, pravzaprav delam zase. To me osrečuje, me polni. Če bi se ustavila, ne bi bila več srečna,« ugotavlja oktobrska osebnost Primorske.