Kolesar padel v globino 15 metrov

Gorski reševalci iz Vidma in reševalci finančne policije so včeraj ob 14. uri posredovali na Lopiču, najvišjem vrhu grebena Mužcev, na območju občine Pušja vas, kjer se je poškodoval 37-letni nemški kolesar. Medtem ko je peljal po gozdnatem območju je izgubil ravnotežje in zdrsnil s poti, pri čemer je padel in se po grebenu kotalil petnajst metrov. Na pomoč na interventno telefonsko številko sta poklicala dva druga kolesarja. Na kraj je priletel reševalni helikopter. Dosegla sta ga zdravnik in zdravstveni operater, ki sta mu nudila najnujnejšo pomoč. Naložili so ga na nosilo in ga z vrvmi prenesli na stezo, od koder so ga z vitlom potegnili na helikopter. Ponesrečenec je bil vseskozi pri zavesti, prepeljali so ga v videmsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel pretres možganov.