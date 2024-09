Koprske policiste so včeraj ob 10.34 obvestili o hujši prometni nesreči, ki se je pripetila v Luciji. 50-letna voznica je odprla vrata osebnega avtomobila, ki ga je parkirala na označenem parkirnem prostoru. Ravno v tistem trenutku je pravilno pripeljal mimo 64-letni nemški kolesar in trčil vanje, pri čemer je padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga prepeljali v SB Izola. Za povzročiteljico bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.