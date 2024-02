V Manzanu na Videmskem je včeraj popoldne kolesar v dežju med vožnjo navzdol po klancu na mokrem vozišču izgubil nadzor nad kolesom in zapeljal s ceste v obcestni zid. Pri padcu se je huje poškodoval. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga na kraju oskrbeli, nato so ga s helikopterjem prepeljali v videmsko bolnišnico.