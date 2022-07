Kolesar utrpel poškodbe glave in obraza

Gorski reševalci iz Pordenona so opoldne posredovali na Piancavallu, kjer se je med spustom po cesti, ki povezuje lokal Baracca del Sauc in zavetišče Campo, huje poškodoval kolesar iz Trevisa. Med padcem je utrpel poškodbe glave in obraza ter rame. Na pomoč sta poklicala dva druga kolesarja, ki sta bila z njim v skupini. Njegova sestra je obvestila gorske reševalce iz Pordenona. Na kraj je priletel tudi reševalni helikopter, s katerim so poškodovanega kolesarja prepeljali v bolnišnico. Reševalna akcija se je zaključila ob 13.30.