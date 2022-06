Končali iskalne akcije v Afganistanu

Afganistanke oblasti so končale s prvo fazo reševanja po uničujočem sredinem potresu, ki je terjal več kot 1000 smrtnih žrtev. Reševalci so tako končali z iskalnimi akcijami, vzpostavljena pa so bila začasna zatočišča. Vsi, ki so utrpeli poškodbe, so bili prepeljani v bolnišnice, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Afganistanka vlada prizadetim družinam pomaga tudi finančno. Pomoč Afganistanu pa so po navedbah tamkajšnjih oblasti dostavile sosednje države.

Po podatkih urada ZN za usklajevanje humanitarnih zadev (OCHA) je v potresu življenje izgubilo vsaj 1036 ljudi, še 1600 pa jih je bilo poškodovanih. Med žrtvami so pri Unicefu našteli vsaj 121 otrok.

Reševalci so se od srede zjutraj borili s časom in močnim deževjem, da bi dosegli odrezana območja na vzhodu Afganistana, ki jih je prizadel najhujši potres v zadnjih dveh desetletjih.

Potres z magnitudo 5,9 je porušil tudi daljnovode in oddajniške stolpe. Zaradi močnega deževja pa so območje potresa prizadele tudi poplave in plazovi, ki so še dodatno otežili dostop do prizadetih krajev.