Koncerti ob Belopeških jezerih razdvajajo javnost

Ob Belopeških jezerih je v soboto in nedeljo ponovno zadonela glasba, in sicer v sklopu festivala No Borders, ki ga v Kanalski dolini prirejajo že šestindvajsetič. Dogajanje je v soboto popoldne uvedel pianist in skladatelj Ludovico Einaudi, ki sta ga na violino oziroma violončelo spremljala Federico Mecozzi in Redi Hasa. Predstavili so Einaudijev projekt Seven Days Walking, pri katerem so bile italijanskemu skladatelju v navdih ravno gore. V nedeljo sta pod Julijci nastopila še italijanska kantavtorja Colapesce in Dimartino.

»Brezmejni« glasbeni festival se bo na istem prizorišču nadaljeval v petek ob 14. uri, ko bo nastopil Manu Chao; naslednjega dne bo na vrsti rokerka Gianna Nannini, v nedeljo pa trio, ki ga sestavljajo Stefano Bollani, Enrico Rava in Trilok Gurtu.

Okoljevarstvena organizacija Legambiente pa opozarja, da je območje Belopeških jezer zaščiteno in da torej tu ne bi smeli prirejati množičnih glasbenih dogodkov. Trbiškemu turističnemu konzorciju je zato predlagala, naj koncerte raje priredi na smučarskih progah na Trbižu, a je namesto odgovora baje prejela grožnjo s prijavo ...