Končno na Rabu tudi Italija?

Ureditev zelo zanemarjenaga spomenika italijanskim partizanom na zagrebškem pokopališču Mirogoj ter skupne pobude borčevskih združenj Italije, Slovenije in Hrvaške v nekdanjem fašističnem taborišču na Rabu. To so sklepi nedavnega delovnega sestanka državnih vodstev VZPI-ANPI, Zveze združenj borcev Slovenije (ZZB NOB) in hrvaškega združenja protifašističnih borcev in antifašistov (SABA HR). Glede Raba so se dogovorili, da se bodo zastopniki treh združenj udeležili letošnje tradicionalne spominske proslave v Kamporju, ki bo 3. ali 10. septembra, v naslednjih dneh pa bodo uradno povabili predsednike Italije, Slovenije in Hrvaške na spominsko prireditev prihodnje leto.

Internirancem v nekdanjem taborišču na Rabu so se doslej poklonili najvišji predstavniki Hrvaške in Slovenije, uradna Italija pa (še) ne. Italijanskemu veleposlaništvu v Zagrebu se doslej ni zdelo vredno ali pomembno, da bi na spomenik žrtvam taborišča položilo venec. To sicer ni prvo vabilo trem predsednikov držav, je pa prva uradna skupna pobuda treh borčevskih organizacij.

Zastopnika VZPI-ANPI Dino Spanghero (nadomeščal je predsednika Gianfranca Pagliarula) in tržaški predsednik združenja Fabio Vallon sta v Zagrebu pozvala Italijo in Hrvaško, naj obnovita zelo zanemarjeni spomenik na zagrebškem pokopališču Mirogoj, ki so ga leta 1945 postavili v čast borcem italijanske partizanske brigade Italia.