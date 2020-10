Konec ekipnega amaterskega športa, šole ostajajo odprte

Po več sejah in daljšem pogajanju s predsedniki dežel in predstavniki strokovnega in znanstvenega sveta je italijanski premier Giuseppe Conte v nedeljo, 18. oktobra, zvečer v neposrednem televizijskem in spletnem prenosu predstavil drugo vladno uredbo, že drugo v tem tednu, ki dodatno zaostruje ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. »Ne smemo zapravljati časa, saj moramo preprečiti novo popolno zaprtje,« je uvodoma dejal Conte, ki ga poleg zdravstvenega vprašanja skrbi predvsem ekonomsko vprašanje. Premier je nato na kratko orisal novo vladno uredbo.

PO 18. URI STREŽBA LE GOSTOM PRI MIZAH

Župani bodo lahko odredili od 21. ure dalje zaprtje ulic in trgov, na katerih prihaja do množičnega zbiranja ljudi. Gostinski lokali (vključno s slaščičarnami, pekarnami ipd,) bodo lahko odprti med 5. in 24. uro, med 18. uro in polnočjo pa bodo lahko stregli le gostom pri mizah. Dostava hrane bo lahko potekala kadarkoli, prevzem hrane pa bo mogoč do 24. ure. V restavracijah bo lahko pri posamezni mizi sedelo največ šest ljudi. Urniki bodo neomejeni za gostinske lokale v bolnišnicah, na letališčih in ob avtocestah. Igralnice bodo lahko odprte le do 21. ure.

VIŠJEŠOLCI V ŠOLO PO 9. URI

Vlada zaenkrat ne namerava zapreti šol, Conte pa je naznanil, da se bodo lahko višje šole odločile za »bolj fleksibilno organizacijo didaktične dejavnosti«. Višješolci bodo v šolo vstopali od 9. ure dalje, šole bodo lahko organizirale pouk tudi v popoldanskih urah.

KONEC SKUPINSKEGA AMATERSKEGA ŠPORTA

Vlada je tudi prepovedala amaterske športe s telesnim stikom, ne samo v neformalnih okoliščinah, vendar tudi tekme amaterskih prvenstev v ekipnih športih. Poklicna prvenstva so še dovoljena, tako kot individualni športi, slednji tudi na amaterski ravni.

PREPOVEDALI ŠAGRE IN SEJME

Vlada je tudi prepovedala šagre in krajevne sejme, dovoljena bo le organizacija državnih in mednarodnih sejmov. Prepovedani so tudi kongresi.

DELO NA DALJAVO

Conte je tudi naznanil, da si vlada prizadeva, da okrepi delo na daljavo, najbrž tako v javnem kot zasebnem sektorju.

VPRAŠLJIVA USODA FITNESOV

Premier je nazadnje dejal, da bodo v prihodnjem tednu preverjali, ali fitnesi, telovadnice in bazeni spoštujejo varnostne protokole. Če do tega ne bo prišlo, bodo prihodnji teden zaprli tudi te dejavnosti.