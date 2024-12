Konec leta z anticiklonom, začetek novega z vremensko fronto

Anticiklon nam bo po zdajšnjih izračunih do konca tekočega leta zagotavljal stanovitno in povečini sončno vreme. V novem letu pa bo predvidoma že 1. januarja zvečer in nato zlasti 2. januarja na vreme pri nas vplivala vremenska fronta.

Stanovitno in sončno vreme se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo. Burja bo z jutrišnjim dnem postopno začela nekoliko slabeti, dokončno pa bo, kot kaže, ponehala šele v nedeljo ali ponedeljek. Tedaj se bo začel v nižjih slojih zaradi vse večjega temperaturnega obrata kopičiti bolj vlažen zrak. V torek, 31. decembra, bo po zdajšnjih izračunih vreme še stanovitno, vlaga pa se bo že nekoliko povečala in po ponekod lahko nekoliko zamegljeno.

Prvi dan v novem letu (sreda) bo sprva še stanoviten, toda se bo oblačnost povečala in bodo postopno že zaznavni vplivi vremenske fronte, ki se bo približevala od zahoda. V sredo popoldne ali zvečer se bodo začele pojavljati prve rahle krajevne padavine, lahko tudi v obliki občasnega rosenja. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami.