Olimpijska bakla bo od ponedeljka do petka potovala po Sloveniji

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 se približujejo, med 2. in 6. februarjem pa bodo vrednote olimpizma širili številni športniki in športnice, ki bodo nosili Slovensko baklo po državi. Ambasadorka Slovenske bakle je nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan, bronasta olimpijka na igrah v Sočiju leta 2014.

S potovanjem Slovenske baklo Olimpijski komite Slovenije (OKS) krepi navijaško vzdušje ter spodbuja slovenske olimpijce.

Slovenska bakla bo svojo pot v ponedeljek, 2. februarja, začela v Laškem, na svoji poti do olimpijske Cortine d’Ampezzo pa se bo ustavila še v Mariboru, Kamniku, Mojstrani ter na Trgu Evrope/Transalpina v Novi Gorici/Gorici.

Poseben postanek bo Slovenska bakla naredila tudi na Univerzitetnem rehabilitacijskem Inštitutu Soča v Ljubljani. Pot se bo zaključila na slovenski kulturni praznik 8. februarja na slavnostni otvoritvi Slovenske hiše v Cortini d’Ampezzo.

Dogodki ob prihodu Slovenske bakle bodo obogateni s spremljevalnim programom, športnimi izzivi za mlade ter kulturnimi in glasbenimi nastopi lokalnih ustvarjalcev. Dogodki so brezplačni in odprti za javnost, so sporočili iz OKS.

V Laškem bodo slovensko baklo nosili Urška Žolnir Jugovar, Luka Žvižej, Tina Trstenjak, Marijana Lubej in Bernard Vajdič.

V Mariboru bodo Slovensko baklo nosili Katja Koren, Katja Fain, Metka Jerman Šenica, Natalija Prednik Burič in Metka Sparavec.

V Kamniku bodo baklo nosili Andrej Lanišek, Boštjan Lekan, Blaž Lomovšek, Bojan Križaj, Damjan Zlatnar, Matjaž Kladnik, Anja Zavadlav, Ivo Čarman, Klemen Bauer in Jernej Zupančič Regent.

Ko se bo 4. februarja Slovenska bakla ustavila tudi na URI Soča, jo bo skupaj z otroki, ki so na rehabilitaciji, na pot pospremil slovenski paraolimpijec Gal Jakič.

V Mojstrani bodo nosilci bakle Zvone Šuvak, Alenka Dovžan, Sadik Mujkić, Janez Demšar, Marko Milenkovič, Rajko Lotrič in Edo Hafner, v Novi Gorici in Gorici pa Danilo Pudgar, Miran Gašperšič, Andreja Slokar, Maja Svetik, Dejan Vinčič, Valter Bonča, Uroš Kodelja, Meta Mačus, Kristjan Koren, Alja Kozorog, Sašo Taljat, Luka Božič, Lidija Kristančič.