Samo še 85 sekund do sodnega dne

Samo 85 sekund loči človeštvo od sodnega dne. Tako je zapisano v torkovem sporočilu Biltena atomskih znanstvenikov odbora za znanost in varnost (Bulletin of the Atomic Scientists). Leta 1945 so ga ustanovili Albert Einstein, Robert Oppenheimer in znanstveniki z Univerze v Chicagu, ki so pomagali razviti prvo atomsko bombo. Dve leti pozneje so »ustvarili« Uro sodnega dne (Doomsday clock), pri čemer so uporabili podobo apokalipse (polnoč) in sodobni idiom jedrske eksplozije (odštevanje do nič), da bi sporočili grožnje človeštvu in planetu. Januarja 2025 je bila »ura« nastavljena na 89 sekund pred polnočjo. V enem letu se je čas sodnega dne premaknil za štiri sekunde bližje.

Od jedrskega tveganja do drugih nevarnosti

Poročilo podrobno obravnava štiri elemente. Jedrsko tveganje: pomanjkanje dogovorov o nadzoru nad orožjem in splošno pomanjkanje vodstva glede jedrskih vprašanj sta poslabšala jedrske obete. Podnebne spremembe: zmanjšanje grožnje podnebne katastrofe zahteva ukrepe tako za zmanjšanje glavnega vzroka - kurjenja fosilnih goriv - kot tudi za odpravljanje škode, ki jo podnebne spremembe že povzročajo. Biološke grožnje: štirje razvojni dosežki - raziskave samoreplicirajočega se »zrcalnega življenja«, orodja umetne inteligence, ki lahko oblikujejo biološke grožnje, programi biološkega orožja, ki jih sponzorira država, in ukinitev prizadevanj ZDA na področju javnega zdravja - so povečali možnost biološke katastrofe. Prelomne tehnologije: naraščajoča sofisticiranost in negotova natančnost modelov umetne inteligence sta povzročili veliko zaskrbljenost glede njihove uporabe v kritičnih procesih, zlasti v vojaških programih.