Sarajevo kot oškodovana stran proti »vikend ostrostrelcem«

Mesto Sarajevo se bo v vlogi oškodovane strani pridružilo kazenskemu postopku v Milanu v zvezi s t. i. primerom Sarajevo safari, je včeraj soglasno odločil sarajevski mestni svet. Postopek so italijanski pravosodni organi sprožili proti neznanim osebam, ki so med vojno v Bosni in Hercegovini po plačilu za zabavo streljali na civiliste v obleganem Sarajevu.

»Boj za dostojanstvo žrtev«

Odločitev pooblašča sarajevskega župana Samirja Avdića in javno tožilstvo, da sprejmeta vse potrebne ukrepe za zbiranje relevantnih podatkov in dokumentacije o prebivalcih Sarajeva, ki so bili med obleganjem mesta ubiti v ostrostrelskem delovanju. Naša moralna in institucionalna dolžnost je, da stojimo ob strani žrtvam in njihovim družinam, pa tudi vsem prebivalcem Sarajeva, ki so bili med obleganjem izpostavljeni terorju ostrostrelcev. Odgovorni za storjena kazniva dejanja morajo biti imenovani in preganjani, je dejal Avdić in dodal, da je to boj za dostojanstvo žrtev in za resnico o obleganju Sarajeva, pomembno tudi za prihodnje generacije, ki morajo vedeti, kaj se je v mestu dogajalo.

Tožilci v Milanu so lani začeli preiskavo o t. i. vikend ostrostrelcih, med katerimi naj bi bili skrajno desni orožarski fanatiki, ki so ob plačilu visokih zneskov bosanskim Srbom, ki so oblegali mesto, med letoma 1992 in 1996 lahko streljali na prebivalce mesta. Med domnevnimi vojnimi turisti so omenjeni Američani, Kanadčani, Rusi in Italijani, obstajal pa naj bi celo cenik. Otroci naj bi bili najdražja tarča, sledili so moški, nato ženske, starejše pa naj bi bilo mogoče ubiti zastonj. Preiskavo na milanskem tožilstvu vodi tožilec Alessandro Gobbis zaradi suma umorov iz posebno krutih in podlih nagibov. Obtožbe so za zdaj vložili proti neznanim osebam na podlagi prijave novinarja in pisatelja Ezija Gavazzenija. Oškodovano stran zastopa odvetnik Nicola Brigida, ki je mesto Sarajevo tudi zaprosil za pridružitev postopku