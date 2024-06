Konec tedna bo sončen in vroč, od ponedeljka več spremenljivosti

Vreme pri nas bo danes in jutri pod vplivom hladnega višinskega jedra, ki se vrača iznad Sardinije, občasno nestanovitno. Povečini bo delno jasno do spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Danes bo še pihala šibka burja.

Od četrtka do nedelje bo iz dneva v dan vreme vse bolj sončno in vroče. Nad Sredozemljem se bo prehodno okrepil anticiklon, ki bo segal do naših krajev in nam zagotovil stanovitnost. Od petka do nedelje bo povečini pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo spet dosegale in presegale mejo 30 stopinj Celzija.

V začetku prihodnjega tedna bo anticiklon popustil pred občasnimi obrobnimi pronicanji hladnejšega in bolj nestanovitnega severnoatlantskega zraka. Večji del prihodnjega tedna bo, kot kaže, minil v znamenju delne jasnine z občasno spremenljivostjo in ne previsokih temperatur. Več sonca bo ob morju. Težko je pričakovati dolgotrajnejšo stanovitnost, od časa do časa bo več oblakov in bodo možne posamezne krajevne plohe ali nevihte. Verjetnejše in pogostejše bodo v gorah, redkejše pa ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo povečini malo pod 30 stopinjami Celzija, v primeru dolgotrajnejše krajevne oblačnosti ali neviht pa le malo nad 25 stopinjami Celzija.