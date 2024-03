Konec tedna bo zelo topel in občasno nestanoviten

Danes zvečer bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta in se bodo padavine okrepile, vmes bodo tudi plohe in nevihte. Jutri bo proti nam z okrepljenimi jugozahodnimi tokovi še pritekal zelo vlažen zrak. Prevladovalo bo oblačno vreme s padavinami, nastale bodo lahko posamezne plohe in nevihte.

V petek bo povečini še oblačno z občasnimi delnimi razjasnitvami. Zlasti v gorah bodo lahko občasne povečini rahle padavine. Pihali bodo južni vetrovi.

V soboto bo delno jasno in za ta čas zelo toplo. Najvišje dnevne temperature bodo ponekod presegale 20 stopinj Celzija. Pihali bodo južni vetrovi.

V nedeljo bodo naši kraji spet na obrobju ciklonskega območja, ki se bo nato občutneje približalo v ponedeljek.

V nedeljo bo delno jasno do spremenljivo oblačno, čez dan se bodo pojavljale občasne krajevne padavine, vmes bo lahko kakšna ploha ali nevihta.

V ponedeljek bo oblačno z zmernimi do močnimi padavinami.