Varnostni organi preiskali nekatere drugostopenjske srednje šole

Današnje jutro se je pri nekaterih drugostopenjskih srednjih šolah v Trstu začelo ob prisotnosti varnostnih organov. Policijske ekipe so v sodelovanju s karabinjerji, finančno in lokalno policijo pod vodstvom tržaške kvesture ob nekaterih šolah v mestnem središču poskrbele za temeljite kontrole med mladimi zaradi morebitnega posedovanja drog in orožja.

Preden bi učenci stopili v svoje razrede je policija že stala v neposredni bližini višjih srednjih šol Oberdan, Sandrinelli in Nordio z izurjenimi psi in detektorji kovin. Izbira šol je bila naključna, tako kot so bile naključne kontrole, ki so jih opravili na učencih, so nam potrdili s tržaške kvesture. Droge ali orožja – nožev ali kovinskih boksarjev – niso našli.