Koprska kopališča olepšana v novo sezono

Koprska kopališča stopajo olepšana v novo kopalno sezono. Mestna občina Koper in Marjetica Koper sta poskrbeli za vzdrževalne in lepotne popravke, ki bodo zagotovili prijetnejšo izkušnjo za obiskovalke in obiskovalce. Pobarvali so med drugim pomole, stolp in betonske površine ter obnovili lesene površine, so sporočili. Za bolj varen dostop do morja so očistili stopnice in dodali ter poravnali rečni prodec.

Olimpijski bazen, knjižnica in radio

Na Kopališču Žusterna se končuje prva faza celotne obnove kopališča, ki zajema zahodni del. S 23. junijem bo znova odprt tudi olimpijski bazen, in sicer od ponedeljka do nedelje med 8. in 20. uro.

Na vseh koprskih kopališčih bo v juliju in avgustu gostovala Knjižnica na plaži. Obiskovalke in obiskovalce obmorskega parka pa bo v juliju znova zabaval tudi Radio Capris v mobilnem poletnem studiu.