Slovenski odbojkar protagonist italijanske televizijske serije

Rubrika A fil di rete, ki jo v dnevniku Corriere della Sera piše Aldo Grasso, je precej več kot navadna televizijska rubrika, ki poroča o televizijskih oddajah in o televizijskih osebnostih. Dejansko je tudi ogledalo današnje italijanske družbe in takšnih ali drugačnih družbenih pojavov, ki jo označujejo.

Grasso svojo današnjo rubriko namenja dokumentarni televizijski seriji z naslovom Mai molar, ki jo drugo leto zapored predvaja televizija DAZN, specializirana za športna tekmovanja. Med protagonisti serije, ki ga Grasso posebej izpostavlja, je slovenski odbojkar Rok Možič, eden glavnih adutov ekipe Rana Verona in slovenski državni reprezentant.

»To ni le zgodba o rezultatih in športnih uspehih, temveč tudi zgodba o skupini športnikov, ki je zaslužna za uspeh ekipe iz Verone,« piše Grasso. Ne gre pozabiti, da je društvu Rana Verona pred časom grozil propad.

Mai molar se ne ukvarja le s športnimi podvigi, temveč prikazuje šport (v tem primeru odbojko) tudi v luči medčloveških odnosov s skoki, razočaranji in padci, ki so značilni za vsakdanje življenje. Grasso piše, da je televizijska pripoved dostopna tudi tistim, ki ne poznajo odbojkarskih pravil, »ker pripoveduje o ambicijah, a tudi o strahovih in čutu pripadnosti odbojkarjev«.