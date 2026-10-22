Na festivalu kriminologije v ospredju preiskave in primeri nasilne smrti

Znanstvena natančnost in medijska obdelava sta danes ključna elementa pri razumevanju črne kronike, ki vedno pritegne pozornost javnosti. Kako potekajo preiskave in zakaj pride do primerov nasilne smrti ter kakšna je pri tem vloga medijev, so vprašanja, na katera bodo letos odgovarjali na drugem festivalu kriminologije Trieste True Crime, od 5. do 7. novembra v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 v Starem pristanišču v Trstu. Prireja ga društvo Accademia Veneta v sodelovanju s tržaško občino, Centrom za knjigo in branje italijanskega ministrstva za kulturo ter dnevnikom Il Piccolo oziroma skupino NEM.

»Program letošnjega posveta obravnava primere črne kronike iz različnih zornih kotov,» je včeraj na predstavitvi povedala tržaška občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo. »Trst je radovedno mesto, kjer z zanimanjem spremljajo črno kroniko in ki je na žalost bil večkrat prizorišče tragičnih dogodkov,» je dodala. Da mora biti novinarsko poročanje o nasilnih dejanjih spoštljivo do vseh vpletenih, je povedal sourednik dnevnika Il Piccolo Alberto Bollis, »javnost spremljamo pri razumevanju tega, zakaj je kriminal del naše družbe«.

Letošnji tridnevni festival True Crime bodo posvetili preminulemu občinskemu odborniku Giorgiu Rossiju. Po njem bodo poimenovali nagrado, ki bo namenjena vsem, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in vzgajanjem mladostnikov. Podelili bodo tudi nagrado C.R.I.M.E. novinarjem, ki se pri ustvarjanju vsebin odlikujejo po strogosti, odgovornosti in etiki. »Vsa srečanja bodo brezplačna,» je povedala Lisa Marra, predsednica društva Accademia Veneta, »kot je želel Rossi, ki je bil prepričan, da mora biti kultura dostopna vsem«.

Dogajanje bodo uvedli v četrtek, 5. novembra, ob 18. uri v dvorani Sbisà Skladišča 26 z odprtjem razstave o forenzičnem preiskovanju La verità nelle tracce - 120 anni di Polizia Scientifica, ki jo prireja tržaška kvestura. »Uvedba forenzične in kriminalističnotehnične dejavnosti je spremenila postopke preiskovanja,« je včeraj povedala vodja kabineta na tržaški kvesturi Delfina Di Stefano.

Celoten program tukaj.