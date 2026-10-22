Višarje je pobelil sneg

Višarje je proti koncu padavin po pričakovanjih rahlo pobelil sneg. Meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okrog 1500 metrov. Z obratom vetrov od severovzhoda je povsod po deželi FJK začel pritekati hladnejši zrak. V Trstu je zapihala burja, ki je ob 10. uri dosegla hitrost do 60 kilometrov na uro.

Temperatura se spušča tudi na Goriškem in na Tržaškem, ob 11. uri je bilo kljub delnim razjasnitvam povečini že hladneje kot zjutraj.

Danes popoldne se bo delno razjasnilo, pihala bo burja, temperatura pa se bo spuščala.

Jutrišnje jutranje temperature bodo občutno nižje kot v minuli noči. Na Krasu in na Goriškem bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, ob morju okrog 12 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno do zmerno oblačno.

V noči na soboto se bo vreme ponovno poslabšalo. Ob občasnih zmernih do močnih padavinah bo v soboto pihala burja in bo v primerjavi z nedavnim dogajanjem mrzlo. V gorah nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov bo snežilo.

V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno in povečini suho. Hladno bo.