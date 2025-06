Koprski policisti nagradili tudi italijanska kolega

Koprski policisti so v torek, 10. junija, v Kopru slovesno praznovali dan policije, pri čemer je sodeloval tudi policijski orkester, ki je publiko navduševal po koprskih ulicah. V Taverni so med drugim predstavili poklic policista številnim prisotnim in se oddolžili najbolj zaslužnim za varnost. Kot je že običaj, so podelili priznanja. Med prejemniki sta bila letos tudi italijanska kolega. Massimu Mianiju iz vsedržavne protimafijske direkcije in Micheleju De Toniju s tržaške kvesture so podelili bronasti znak za sodelovanje pri preiskavah najhujših kaznivih dejanj, ki presegajo meje Slovenije. Naj pri tem spomnimo, da je Michele de Toni leta 2019 ustavil Alejandra Augusta Stephana Merana, morilca kolegov Pierluigija Rotte in Mattea Demenega na tržaški kvesturi.