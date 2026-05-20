Tudi v Avstriji preiskava o sarajevskih ostrostrelcih

Avstrijsko ministrstvo za pravosodje je v odgovoru na parlamentarno vprašanje nekdanje pravosodne ministrice iz vrst Zelenih Alme Zadić potrdilo, da je eno od tožilstev uvedlo preiskavo proti avstrijskemu državljanu, ki naj bi med obleganjem Sarajeva streljal na tamkajšnje civiliste.

Sumi, izhaja iz odgovora poslanki, so dokaj utemeljeni, saj ne gre za preiskavo v začetni fazi. Konkretnih informacij je zaenkrat malo, doslej ni dano vedeti, katero od tožilstev je uvedlo postopek. Poleg avstrijskega državljana, za katerega obstaja utemeljen sum, da je potoval v Bosno z izrecnim namenom, da bi streljal na civiliste, je tožilstvo uvedlo preiskavo zoper še enega posameznika, zaenkrat neznanega.

Avstrijski postopek, poroča dnevnik Der Standard, poteka ločeno od italijanske preiskave o ostrostrelcih, ki so se udeležili lova na ljudi. Milansko tožilstvo naj se ne bi - še - obrnilo na Avstrijo za sodelovanje.