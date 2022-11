Na celotnem območju PU Koper so policisti v podaljšanjem prazničnem vikendu, od petka do danes zjutraj skupno obravnavali 674 migrantov, so sporočili s PU Koper. V petek so jih prestregli 126, v soboto 110, v nedeljo 140, v ponedeljek in včeraj po 138 in danes do 6. ure zjutraj 22, so zapisali.