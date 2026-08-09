Na primorski avtocesti daljši zastoji

Napovedi pristojnih glede prometno obremenjenega konca tedna se uresničujejo. K temu spet pripomorejo tudi prometne nesreče. Zaradi nje je bil nekaj časa zaprt vozni pas na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastal je zastoj, zaradi katere vozniki med vožnjo iz Kopra proti prestolnici izgubijo približno uro in pol.

Zastoj po pojasnilih Darsovega Prometno informacijskega centra za državne ceste sega od Unca do Vrhnike.

Ob tem se promet ustavlja tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez proti Primorski ter nato na primorski avtocesti od Kozarij do priključka Dragomer in na območju del pred Postojno.

Zunaj avtocest so zastoji med drugim med Lucijo in Strunjanom ter mejnim prehodom Dragonja in Koprom v obe smeri. Poleg tega so zastoji tudi ponekod na državni cesti, ki je alternativa potovanju po primorski avtocesti.

Tokratni konec tedna je še eden v nizu prometno zelo obremenjenih poletnih vikendov. V delu Nemčije in Švice se končujejo poletne počitnice, na dopust pa se odpravljajo številni domači in tuji turisti.