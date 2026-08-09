V Gorici spet visoke koncentracije ozona

Deželna agencija za varstvo okolja Arpa je petek, 7. avgusta, na podlagi goriškega občinskega akcijskega načrta za omejevanje učinkov visoke stopnje onesnaženosti opozorila, da bodo v Gorici koncentracije ozona predvidoma presegale opozorilni prag vse do ponedeljka, 10. avgusta. Napoved se lahko spremeni glede na nadaljnji razvoj vremenskih razmer in morebitne posodobitve agencije.

Ozon je značilno poletno onesnaževalo, ki nastaja v nižjih plasteh ozračja pod vplivom močnega sončnega sevanja. Pri njegovem nastajanju sodelujejo snovi, ki jih v zrak sproščajo promet, industrija, različne proizvodne dejavnosti in uporaba barv ter lakov, pa tudi hlapne organske spojine naravnega izvora, ki jih oddajajo gozdovi. Gre za zelo reaktivno snov, katere visoke koncentracije lahko povzročijo draženje sluznic in oči ter oteženo dihanje, zlasti pri občutljivejših ljudeh.

Priporočila za občane

Pristojne službe skupaj z goriško občino zato priporočajo, naj občani, predvsem pa astmatiki ter osebe z boleznimi dihal ali srca in ožilja, zmanjšajo izpostavljenost ozonu. Bivalne prostore je priporočljivo zračiti v zgodnjih jutranjih ali večernih urah, ko so temperature nižje, zahtevnejša fizična dela in športne dejavnosti pa opravljati zgodaj zjutraj ali po sončnem zahodu.

Ozon bo sicer predvidoma presegel opozorilne vrednosti tudi v drugih občinah po goriški pokrajini, tako da priporočila pristojnih služb veljajo domala povsod.